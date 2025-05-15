Зеленский рассказал, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле
Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом.
"Из уважения к Трампу и Эрдогану и в попытке достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул, ее возглавит Рустем Умеров", - отметил Зеленский.
Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня, добавил глава государства.
Он отметил низкий уровень российской делегации.
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