Зеленский рассказал, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом.

"Из уважения к Трампу и Эрдогану и в попытке достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул, ее возглавит Рустем Умеров", - отметил Зеленский.

Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня, добавил глава государства.

Он отметил низкий уровень российской делегации.