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Зеленский рассказал, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле

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Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня

Зеленский рассказал, кто возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отправит в Стамбул украинскую делегацию на переговоры с российской стороной.

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Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Эрдоганом.

"Из уважения к Трампу и Эрдогану и в попытке достичь хотя бы первых шагов для прекращения войны я решил отправить делегацию в Стамбул, ее возглавит Рустем Умеров", - отметил Зеленский.

Делегация Украины на переговорах в Стамбуле намерена обсуждать прекращение огня, добавил глава государства.

Он отметил низкий уровень российской делегации.

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