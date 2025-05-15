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Делегация РФ в Стамбуле заявил, что Россия рассматривает нынешние переговоры как продолжение 2022 года

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Кремль обвиняет Киев в "подрыве" тогдашних переговоров

Делегация РФ в Стамбуле заявил, что Россия рассматривает нынешние переговоры как продолжение 2022 года

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская Федерация рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая как "продолжение переговоров мирного процесса", которые были между Россией и Украиной в 2022 году. Кремль обвиняет Киев в "подрыве" тогдашних переговоров.

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Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский, его цитируют росСМИ.

"РФ рассматривает текущие переговоры в Стамбуле как продолжение ранее прерванного мирного процесса в 2022 году", - сказал он.

По его словам, российская делегация имеет все необходимые полномочия для переговоров с Украиной.

Мединский также сказал, что задачей Москвы в Стамбуле станет "поиск возможных решений и точек соприкосновения".

"Задача прямых переговоров - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые "первопричины" конфликта", - добавил он.

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