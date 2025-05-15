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Морозюк: В 2014 в центре Донецка ходили люди с автоматами – пьяные, накуренные, нанюханные – не знаю

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Тогда Николай играл за Металлург

Морозюк: В 2014 в центре Донецка ходили люди с автоматами – пьяные, накуренные, нанюханные – не знаю

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и донецкого "Металлурга" Николай Морозюк рассказал о событиях в Донецке в 2014 году.

– Каким вам запомнился Донецк?

– Классный город. Мне первый год было очень тяжело, я его вообще не воспринимал как город. Это, наверное, больше просто из-за команды. Когда у тебя все плохо идет – ты начинаешь замечать все хуже всего. У меня появлялось пол дня – на самолет, и в Киев: "Фух, я у себя дома".

Было очень тяжело, но потом было очень круто. Начали появляться друзья, обжился. Вообще планировал там остаться жить. Был период, когда думал, что все, донецкий "Металлург" – это моя жизнь, здесь закончу, буду в клубе, буду жить в Донецке и так далее. До 2014 года я так думал, любил, но…

– Помните, что происходило в 2014 году?

– Конечно. Довольно странные вещи. Мы сидим с вами в центре города – так ужинал со своей женой, и идут люди с автоматами. Пьяные, накуренные, нанюханные - не знаю. Максимально гадкие, непонятно в чем, в лохмотьях, поведение максимально дикое.

И тут элитный ресторан, люди сидят, все между собой: "Кто это такие?" А метров в 200-300 администрация. Все, уже окна залеплены, шины, колючая проволока, флаги эти, б###ь, "ДНР". Тогда еще никто не понимал, что это, но я, например, понимал по цветовой гамме, что это точно не то, чего мы хотим.

С точки зрения сопротивления ты не понимаешь, что происходит. Когда уж Славянск и так далее – там уже были боевые действия. Но Донецк – мы только слышали где-то далеко взрывы. В Донецке было спокойно, кроме этих моментов. В конце сезона мы собрались, из аэропорта вылетели, кажется, в Нидерланды. Где-то через 10 дней включаю телевизор, смотрю – аэропорта уже нет. То есть там уже максимальный трэш. Сейчас вспоминаю – такое впечатление, что это в другой жизни вообще не со мной происходило. 11 лет назад я был раз там.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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