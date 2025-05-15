Милевский рассказал, где они с кентом праздновали победы над Шахтером

Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский поделился воспоминаниями о том, как они с Александром Алиевым во время выступлений в составе киевлян праздновали победу над "Шахтером".

– Вы много играли против "Шахтера". Расскажи, как праздновали победы над "горняками"?

– Мы с кентом всегда отмечали победы над "Шахтером" в караоке-баре.

– Что вы там пели?

- Мы не пели, а просто праздновали.

– Где ты смотрел нынешний финал Кубка?

– Наконец-то выбрался с друзьями и девушкой в ​​паб в центре Киева. Смотрели футбол в хорошей компании, давно не собирались вместе. Скажу так: Лос Соломос. Те, кто в теме, поймут.