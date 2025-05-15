Милевский рассказал, где они с кентом праздновали победы над Шахтером
И где Артем смотрел финал нынешнего Кубка
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский поделился воспоминаниями о том, как они с Александром Алиевым во время выступлений в составе киевлян праздновали победу над "Шахтером".
– Вы много играли против "Шахтера". Расскажи, как праздновали победы над "горняками"?
– Мы с кентом всегда отмечали победы над "Шахтером" в караоке-баре.
– Что вы там пели?
- Мы не пели, а просто праздновали.
– Где ты смотрел нынешний финал Кубка?
– Наконец-то выбрался с друзьями и девушкой в паб в центре Киева. Смотрели футбол в хорошей компании, давно не собирались вместе. Скажу так: Лос Соломос. Те, кто в теме, поймут.
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Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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