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Известно, когда начнутся переговоры Украины и РФ в Турции

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Переговоры должны начаться в пятницу, 16 мая

Известно, когда начнутся переговоры Украины и РФ в Турции

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Делегации Украины и Российской Федерации могут начать переговоры в Стамбуле в пятницу, 16 мая.

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Об этом РБК-Украина узнало из собственных источников.

По данным источников, встреча украинской и российской делегаций может начаться завтра утром, 16 мая, в Стамбуле.

Заметим, сначала ожидалось, что переговоры состоятся сегодня, 15 мая. Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако тот проигнорировал это предложение.

В то же время, другой источник РБК-Украина добавил, что с датой и временем следующих переговоров украинская сторона определится уже по прилету в Стамбул.

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