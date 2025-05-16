"Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ
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Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Журналист Дмитрий Шпирко оценил перспективы трансфера Владислава Ваната.
"В контексте Ваната я очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас. Я понимаю, что это реально может быть пиковый момент. На статистику, кто бы что ни говорил, обращают внимание.
У него в этом сезоне может быть в УПЛ, и я ему искренне этого желаю, 20 забитых мячей, ну хочется, чтобы он до этой цифры дотянулся. До 24-х Довбика он уже не доберется, скорее всего, но вот чтобы двадцаточка была.
И я думаю, что это также влияет на ту сумму, которая будет значиться в предложении, которое придет в офис "Динамо". Я уверен, что это предложение не одно будет летом", – верит Шпирко.
В 26 турах форвард забил 17 голов и отдал 3 ассиста. Суммарно в этом сезоне Владислав отличился 24 раза в клубе и сборной.
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