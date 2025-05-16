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"Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ

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"Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Журналист Дмитрий Шпирко оценил перспективы трансфера Владислава Ваната.

"В контексте Ваната я очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас. Я понимаю, что это реально может быть пиковый момент. На статистику, кто бы что ни говорил, обращают внимание.

У него в этом сезоне может быть в УПЛ, и я ему искренне этого желаю, 20 забитых мячей, ну хочется, чтобы он до этой цифры дотянулся. До 24-х Довбика он уже не доберется, скорее всего, но вот чтобы двадцаточка была.

И я думаю, что это также влияет на ту сумму, которая будет значиться в предложении, которое придет в офис "Динамо". Я уверен, что это предложение не одно будет летом", – верит Шпирко.

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В 26 турах форвард забил 17 голов и отдал 3 ассиста. Суммарно в этом сезоне Владислав отличился 24 раза в клубе и сборной.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Симченко
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