  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более тысячи военных и система ПВО. Генштаб назвал потери РФ за сутки войны

В тренде

Более тысячи военных и система ПВО. Генштаб назвал потери РФ за сутки войны

Общие новости

Выбито 372 единицы техники

Более тысячи военных и система ПВО. Генштаб назвал потери РФ за сутки войны

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За прошедшие сутки российская армия потеряла 1100 военных, 13 танков, 32 бронемашины, 36 артсистемы и 1 средство ПВО.

Об этом написал Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 971690 (+1100) человек;
  • танков - 10825 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 22546 (+32) ед;
  • артиллерийских систем - 27908 (+36) ед;
  • РСЗО - 1385 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1167 (+1) ед;
  • самолетов - 372 (+0) ед;
  • вертолетов - 336 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36123 (+123);
  • крылатые ракеты - 3197 (+0);
  • корабли / катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48713 (+166) ед;
  • специальная техника - 3892 (+0).
По теме
yellow-arrow
Чемпионство Барселоны, потенциальные трансферы Лунина и Судакова, а также травма Сыча. Главные новости за 15 мая
yellow-arrow
"Очень хочу, чтобы он ушел именно сейчас": журналист – о желаемом трансфере из УПЛ
yellow-arrow
Милевский рассказал, где они с кентом праздновали победы над Шахтером
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости