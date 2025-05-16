Более тысячи военных и система ПВО. Генштаб назвал потери РФ за сутки войны
Выбито 372 единицы техники
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки российская армия потеряла 1100 военных, 13 танков, 32 бронемашины, 36 артсистемы и 1 средство ПВО.
Об этом написал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 971690 (+1100) человек;
- танков - 10825 (+13) ед;
- боевых бронированных машин - 22546 (+32) ед;
- артиллерийских систем - 27908 (+36) ед;
- РСЗО - 1385 (+1) ед;
- средства ПВО - 1167 (+1) ед;
- самолетов - 372 (+0) ед;
- вертолетов - 336 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36123 (+123);
- крылатые ракеты - 3197 (+0);
- корабли / катера - 28 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 48713 (+166) ед;
- специальная техника - 3892 (+0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Популярное сейчас
- "Не хотел бы с ним застрять в лифте". Капитан Арсенала назвал главный недостаток Зинченко
- Итальянские СМИ назвали сумму, которую Шахтер хочет получить за Судакова от Наполи
- Украинский голкипер получил вызов в сборную Гонконга
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000