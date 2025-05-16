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Украина потеряла F-16. Воздушные силы рассказали детали

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Известна судьба пилота

Украина потеряла F-16. Воздушные силы рассказали детали

Getty Images / Global Images Ukraine

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Во время отражения воздушной атаки ночью произошла потеря связи с самолетом F-16. Пилот истребителя катапультировался и был эвакуирован.

"По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.

Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилота быстро найдено и эвакуировано.

Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе", - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

Ранее Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 вместе на сумму 310 миллионов долларов.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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