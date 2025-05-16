Украина потеряла F-16. Воздушные силы рассказали детали
Известна судьба пилота
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Во время отражения воздушной атаки ночью произошла потеря связи с самолетом F-16. Пилот истребителя катапультировался и был эвакуирован.
"По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.
Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилота быстро найдено и эвакуировано.
Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе", - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.
Ранее Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 вместе на сумму 310 миллионов долларов.
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