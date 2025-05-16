Украина потеряла F-16. Воздушные силы рассказали детали

Во время отражения воздушной атаки ночью произошла потеря связи с самолетом F-16. Пилот истребителя катапультировался и был эвакуирован.

"По предварительным данным летчик уничтожил три воздушные цели и работал по четвертой, применяя авиационную пушку. Однако на борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался.

Благодаря оперативной работе группы поисково-спасательного обеспечения, пилота быстро найдено и эвакуировано.

Самочувствие летчика удовлетворительное, он находится в безопасном месте, жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного выяснения всех обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе", - говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.