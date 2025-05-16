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Силы ПВО сбили ночью более 70 беспилотников. Сколько было запущено всего?

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Силы ПВО сбили ночью более 70 беспилотников. Сколько было запущено всего?

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 16 мая Россия запустила 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 73 шахедов и дронов других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. 36 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

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