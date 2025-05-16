Владимир Зеленский пообщался с президентом ФИФА
Онлайн-встречу помог организовать Андрей Шевченко
Фото - Офіційний Telegram-канал Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в онлайн-формате с главой ФИФА Джанни Инфантино и руководителем УАФ Андреем Шевченко.
"Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и прочного мира.
Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение.
В Москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию.
Спасибо за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей. Спасибо, что можем рассчитывать на FIFA", — написал Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.
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Недавно делегаты УЕФА выразили протест Джанни Инфантино из-за его поездки на Ближний Восток вместе с президентом США Дональдом Трампом.
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