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Владимир Зеленский пообщался с президентом ФИФА

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Онлайн-встречу помог организовать Андрей Шевченко

Владимир Зеленский пообщался с президентом ФИФА

Фото - Офіційний Telegram-канал Президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в онлайн-формате с главой ФИФА Джанни Инфантино и руководителем УАФ Андреем Шевченко.

"Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и прочного мира.

Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение.

В Москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию.

Спасибо за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей. Спасибо, что можем рассчитывать на FIFA", — написал Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

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Недавно делегаты УЕФА выразили протест Джанни Инфантино из-за его поездки на Ближний Восток вместе с президентом США Дональдом Трампом.

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Источник:
Офіційний Telegram-канал Президента України
Опубликовал: Андрей Журба
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