Владимир Зеленский пообщался с президентом ФИФА

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался в онлайн-формате с главой ФИФА Джанни Инфантино и руководителем УАФ Андреем Шевченко.

"Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижения справедливого и прочного мира.

Надо работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение.

В Москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию.

Спасибо за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей. Спасибо, что можем рассчитывать на FIFA", — написал Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.