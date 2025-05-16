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Ермак раскрыл подробности первой встречи украинской делегации на переговорах в Стамбуле

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Ермак раскрыл подробности первой встречи украинской делегации на переговорах в Стамбуле

Андрій Єрмак

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская делегация утром 16 мая в Стамбуле провела переговоры с представителями Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Андрей Ермак в Стамбуле встретились со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, советником Премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером.

"Скоординировали позиции перед встречей украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне.

Украинская делегация сегодня в Стамбуле для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня - это наш приоритет", - написал Ермак в Telegram.

Трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и Турцией запланирована в Стамбуле в 12:30.

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Украина Германия США Франция Стамбул Андрей Ермак Рустем Умеров Великобритания война с россией Андрей Сибига переговоры
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