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ФОТО. Шевченко посетил Конгресс ФИФА в столице Парагвая

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А также встретился со своими давними друзьями

ФОТО. Шевченко посетил Конгресс ФИФА в столице Парагвая

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в 75-м Конгрессе ФИФА, который состоялся в столице Парагвая - Асунсьоне.

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"Был рад посетить 75-й Конгресс ФИФА - плодотворно провел время в Асунсьоне. Спасибо за теплый прием!

Было приятно разделить особые моменты с давними друзьями и легендами футбола", - написал Шевченко в своем Instagram.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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