ФОТО. Шевченко посетил Конгресс ФИФА в столице Парагвая
А также встретился со своими давними друзьями
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко принял участие в 75-м Конгрессе ФИФА, который состоялся в столице Парагвая - Асунсьоне.
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"Был рад посетить 75-й Конгресс ФИФА - плодотворно провел время в Асунсьоне. Спасибо за теплый прием!
Было приятно разделить особые моменты с давними друзьями и легендами футбола", - написал Шевченко в своем Instagram.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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