В Украину вернули тела 909 павших защитников

16 мая по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела еще 909 павших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.



Из числа возвращенных "на щите" военнослужащих павшие с.

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

из моргов на территории РФ.

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.