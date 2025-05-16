Помогал собирать деньги для армии РФ. Тимощук получил подозрение

Бывший капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук получил подозрение в пособничестве России.

Об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

В сообщении не называется имя, однако судя по фото и обстоятельствам дела, речь идет именно о Тимощуке.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору бывшему украинскому футболисту, который длительное время живет в РФ и поддерживает военные подразделения страны-агрессора.

По материалам следствия, подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского ФК "Зенит". В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.

Так, по окончании игры, футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию рф решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь «106-му разведывательному батальону» ВС РФ, известному как "разведотряд 106 "Москва“, а в дальнейшем переименованном в "Светлояр" ВС РФ.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Напомним, что в январе 2023 года к бывшему футболисту Решением СНБО Украины были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград", - говорится в сообщении.