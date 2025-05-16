Помогал собирать деньги для армии РФ. Тимощук получил подозрение
Идет расследование
Фото: Eurosport
Бывший капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук получил подозрение в пособничестве России.
Об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
В сообщении не называется имя, однако судя по фото и обстоятельствам дела, речь идет именно о Тимощуке.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору бывшему украинскому футболисту, который длительное время живет в РФ и поддерживает военные подразделения страны-агрессора.
По материалам следствия, подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского ФК "Зенит". В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.
Так, по окончании игры, футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию рф решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тыс рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь «106-му разведывательному батальону» ВС РФ, известному как "разведотряд 106 "Москва“, а в дальнейшем переименованном в "Светлояр" ВС РФ.
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Напомним, что в январе 2023 года к бывшему футболисту Решением СНБО Украины были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград", - говорится в сообщении.
Тимощук является рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе сборной Украины (144).
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