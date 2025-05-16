Папа Римский предложил Ватикан для переговоров между Украиной и Россией

Новый Папа Римский Лев XIV предлагает Ватикан как переговорную площадку между Украиной и Россией после того, как стало очевидно, что переговоры в Стамбуле не приведут к желаемому результату.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"Все это трагично, потому что мы надеялись, что начнется процесс, возможно медленный, но с мирным решением конфликта. А вместо этого мы снова в начале. Теперь мы посмотрим, что делать, но ситуация очень сложная, драматическая. Папа планирует предоставить Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - цитирует Паролина Politico.

11 мая Папа Римский Лев XIV назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением", а в молитве вспомнил о "дорогом украинском народе".



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