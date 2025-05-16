Россия выдвигала неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле с Украиной - СМИ

Украинские и российские делегации завершили первые за три года прямые переговоры.

Источник Sky News среди украинских дипломатов сообщил, что требования России на переговорах в Стамбуле являются нереалистичными и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее.

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Среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие. Кроме этого, есть и другие неприемлемые условия.

Как пишет Axios , встреча длилась чуть больше часа и не привела к значительному прогрессу.

Украинскую делегацию на встрече с РФ возглавил министр обороны Рустем Умеров, сторону РФ - помощник Путина Владимир Мединский.