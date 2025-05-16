Россия выдвигала неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле с Украиной - СМИ
Первые подробности после встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские и российские делегации завершили первые за три года прямые переговоры.
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Среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие. Кроме этого, есть и другие неприемлемые условия.
Как пишет
Украинскую делегацию на встрече с РФ возглавил министр обороны Рустем Умеров, сторону РФ - помощник Путина Владимир Мединский.
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