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Россия выдвигала неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле с Украиной - СМИ

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Первые подробности после встречи

Россия выдвигала неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле с Украиной - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинские и российские делегации завершили первые за три года прямые переговоры.

Источник Sky News среди украинских дипломатов сообщил, что требования России на переговорах в Стамбуле являются нереалистичными и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее.

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Среди требований России - вывод украинских войск с ее собственных территорий для того, чтобы можно было объявить перемирие. Кроме этого, есть и другие неприемлемые условия.

Как пишет Axios, встреча длилась чуть больше часа и не привела к значительному прогрессу.

Украинскую делегацию на встрече с РФ возглавил министр обороны Рустем Умеров, сторону РФ - помощник Путина Владимир Мединский.

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