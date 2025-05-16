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Переговоры между Украиной и РФ приостановлены/поставлены на паузу

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Переговоры между Украиной и РФ приостановлены/поставлены на паузу

фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская и российская делегации взяли паузу в мирных переговорах, которые в пятницу проходят в турецком городе Стамбул.

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Источники "Суспільного" сообщили о паузе в переговорах делегаций Украины и РФ.

Делегации пока остаются во дворце, передает корреспондентка издания с места встречи.

В то же время источник SkyNews в Министерстве иностранных дел Турции сообщил, что переговоры между украинской и российской делегациями завершились. Хотя, как пишет издание, российские государственные СМИ это опровергают, они сообщают, что переговоры "не закончились", а "стороны просто взяли перерыв".

По данным SkyNews, украинскую сторону "разсердили нереалистичные требования России".

Как пишет "Суспільне", в Стамбуле Россия выдвинула условие вывода украинских войск с территорий, которые не захватила военным путем, как предпосылку для режима тишины. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров.

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