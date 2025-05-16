Трамп заявил, что возможно позвонит Путину
Иногда понять Трампа тяжело и очень сложно
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Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что, "возможно", позвонит лидеру России Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны России в Украине.
Об этом сообщает CNN.
Трамп, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, сказал о возможном телефонном разговоре в контексте потенциальной встречи с российским лидером.
"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся", – заявил американский лидер.
"Я думаю, мы решим этот вопрос, а может и нет, но по крайней мере мы будем знать. И если мы не решим, это будет очень интересно", – сказал Трамп.
Ранее в пятницу президент США заявил, что планирует встретиться с Путиным "как только мы сможем это организовать".
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