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Трамп заявил, что возможно позвонит Путину

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Иногда понять Трампа тяжело и очень сложно

Трамп заявил, что возможно позвонит Путину

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что, "возможно", позвонит лидеру России Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны России в Украине.

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Об этом сообщает CNN.

Трамп, общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, сказал о возможном телефонном разговоре в контексте потенциальной встречи с российским лидером.

"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся", – заявил американский лидер.

"Я думаю, мы решим этот вопрос, а может и нет, но по крайней мере мы будем знать. И если мы не решим, это будет очень интересно", – сказал Трамп.

Ранее в пятницу президент США заявил, что планирует встретиться с Путиным "как только мы сможем это организовать".

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