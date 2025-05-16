Два Шевченко и генсек. Делегация УАФ посетила конгресс ФИФА в Уругвае
И даже организовали неформальный разговор Владимира Зеленского и Джанни Инфантино
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15 мая в столице Парагвая, Асунсьоне, состоялся 75-й Конгресс ФИФА, в котором приняла участие и делегация Украинской ассоциации футбола.
Делегацию УАФ в Южной Америке представляли президент Ассоциации Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.
"Главная встреча прошла после Конгресса ФИФА. Нам удалось организовать частное общение Президента Украины Владимира Зеленского с главой ФИФА Джанни Инфантино. Главная тема – возвращение мира в Украину.
Как отметил президент Зеленский, спорт оказывает большое влияние на общества и государства во всем мире. Поэтому очень важно, что ФИФА поддерживает достижение справедливого и продолжительного мира. Мы все должны работать ради общей цели и использовать ресурсы, такие как футбол, чтобы состоялось справедливое завершение войны. Спасибо за поддержку международным партнерам, которые с нами", — прокомментировал поездку украинской делегации в Парагвай Андрей Шевченко.
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