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Два Шевченко и генсек. Делегация УАФ посетила конгресс ФИФА в Уругвае

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И даже организовали неформальный разговор Владимира Зеленского и Джанни Инфантино

Два Шевченко и генсек. Делегация УАФ посетила конгресс ФИФА в Уругвае

фото из свободных источников

Новина українською

15 мая в столице Парагвая, Асунсьоне, состоялся 75-й Конгресс ФИФА, в котором приняла участие и делегация Украинской ассоциации футбола.

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Делегацию УАФ в Южной Америке представляли президент Ассоциации Андрей Шевченко, вице-президент Александр Шевченко и генеральный секретарь Игорь Грищенко.

"Главная встреча прошла после Конгресса ФИФА. Нам удалось организовать частное общение Президента Украины Владимира Зеленского с главой ФИФА Джанни Инфантино. Главная тема – возвращение мира в Украину.

Как отметил президент Зеленский, спорт оказывает большое влияние на общества и государства во всем мире. Поэтому очень важно, что ФИФА поддерживает достижение справедливого и продолжительного мира. Мы все должны работать ради общей цели и использовать ресурсы, такие как футбол, чтобы состоялось справедливое завершение войны. Спасибо за поддержку международным партнерам, которые с нами", — прокомментировал поездку украинской делегации в Парагвай Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко Джанни Инфантино ФИФА Александр Шевченко Игорь Грищенко Владимир Зеленский УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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