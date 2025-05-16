  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Уже знаем дату", - Умеров анонсировал подготовку обмена пленными "1000 на 1000"

В тренде

"Уже знаем дату", - Умеров анонсировал подготовку обмена пленными "1000 на 1000"

Общие новости
Обновлено

Об этом министр обороны Украины заявил после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле

"Уже знаем дату", - Умеров анонсировал подготовку обмена пленными "1000 на 1000"

фото з відкритих джерел

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина готовится к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Точная дата уже определена.

Читайте такжеРоссия выдвигала неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле с Украиной - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

Умеров сообщил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.

Министр также пояснил, что сначала стороны планируют обменяться пленными, а после этого станет известно, что будет следующим этапом.

Заметим, что данное заявление министра прозвучало после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле.

Встреча такого уровня стала первым прямым контактом между странами за последние три года.

По теме
yellow-arrow
Трамп заявил, что возможно позвонит Путину
yellow-arrow
Переговоры между Украиной и РФ приостановлены/поставлены на паузу
yellow-arrow
Россия выдвигала неприемлемые требования на переговорах в Стамбуле с Украиной - СМИ
Рустем Умеров война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости