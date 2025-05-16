"Уже знаем дату", - Умеров анонсировал подготовку обмена пленными "1000 на 1000"
Об этом министр обороны Украины заявил после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле
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Украина готовится к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Точная дата уже определена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.
Умеров сообщил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000".
"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.
Министр также пояснил, что сначала стороны планируют обменяться пленными, а после этого станет известно, что будет следующим этапом.
Заметим, что данное заявление министра прозвучало после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле.
Встреча такого уровня стала первым прямым контактом между странами за последние три года.
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