"Уже знаем дату", - Умеров анонсировал подготовку обмена пленными "1000 на 1000"

Украина готовится к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Точная дата уже определена.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.

Умеров сообщил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.

Министр также пояснил, что сначала стороны планируют обменяться пленными, а после этого станет известно, что будет следующим этапом.

Заметим, что данное заявление министра прозвучало после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле.

Встреча такого уровня стала первым прямым контактом между странами за последние три года.