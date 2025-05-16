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"Я всегда поддерживал идею, чтобы был чемпионат U-21", - тренер Оболони высказал свою позицию

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В Украине, вероятно, возродится чемпионат U-21

"Я всегда поддерживал идею, чтобы был чемпионат U-21", - тренер Оболони высказал свою позицию

Фото: Оболонь

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко рассказал, почему он поддерживает идею возрождения чемпионата U-21, которая недавно обсуждалась на встрече представителей клубов УПЛ.

"Я всегда поддерживал идею, чтобы был чемпионат U-21. Ибо большая пропасть между U-19 и Премьер-лигой. Хотя в Европе команды U-19 считаются одними из самых главных в клубной структуре, поскольку это трамплин от детского футбола до взрослого. Но многие ребята теряются. Тебе не всегда 19 лет, тем более если ты попадаешь в лимит из пяти футболистов на выпуск. Фактически кому-то может быть 20 лет на конец чемпионата. И это может оказаться проблемой.

Но, когда клубы Премьер-лиги получили разрешение иметь вторые команды и заявлять их во Вторую лигу, то на мой взгляд, для молодых ребят было бы лучше, если бы во Второй лиге были сильные и качественные команды с амбициями и хорошими составами. U-21, ты можешь делегировать в нее любого футболиста. А когда у тебя вторая команда во Второй лиге, то ты не всех футболистов можешь отпустить туда, там есть свои плюсы и минусы. Но в целом я "за".

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Конечно, это дополнительные финансовые затраты, потому что и тренерский штаб, и медицинский штаб должны быть отдельными. Стафф не может быть один на три команды. Это не маленькие денежные издержки. Ты не будешь футболисту в 20-21 год платить минимальную зарплату, которую ты платишь футболисту U-19. Под первую команду ребята хотят условия, и президенты должны учитывать, что это совсем другие затраты.

Еще я слышал, что команды U-19 при возвращении чемпионата U-21 будут необязательными для клубов УПЛ. Так было, когда я работал в "Шахтере" U-19. Тогда играла даже "Скала" U-19, хотя такой команды в УПЛ не было. Все ложится на плечи президентов клубов, ведь это история затратная. Мы должны понимать, что, чтобы развивать детско-юношеский футбол, эти команды должны быть. Хочется, чтобы в клубных структурах были команды всех возрастов", - сказал Шищенко.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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