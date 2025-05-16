Россия на переговорах угрожала захватить Харьковскую и Сумскую области, - журналист The Economist
Переговоры в Стамбуле завершились
фото из свободных источников
Во время переговоров с Украиной в Стамбуле глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Россия готова "воевать вечно" и может захватить Сумскую и Харьковскую области.
Об этом пишет корреспондент The Economist Оливер Кэррол со ссылкой на "хорошо осведомленный источник".
Так, Мединский напомнил о войне со Швецией, которая в XVIII веке длилась 21 год.
"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго готовы воевать вы? Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - цитирует журналист помощника Путина.
Тот якобы также говорил о Петре I, которого, мол, финансировали Англия и Франция, а также заявил, что если бы не война с Россией, то "Швеция и сегодня была бы великой державой".
Кроме того, по словам Мединского, Россия согласится на прекращение огня, только если Украина выведет войска из четырех регионов, ни один из которых РФ полностью не оккупировала.
В то же время представители российской делегации угрожали в таком случае захватить еще две области - Харьковскую и Сумскую.
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