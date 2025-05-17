Победы Челси и Виллы, дорогие билеты от Черноморца и подозрение Тимощуку. Главные новости за 16 мая
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0. Кукурелья и Джеймс оставляют надежды лондонцев на ЛЧ живыми
Очень нервный матч, в котором все решил гениальный ассист капитана "Челси" Риса Джеймса на голову Марка Кукурельи. В последнем туре "синим" необходимо обыграть "Ноттингем Форест", чтобы оформить путевку в Лигу Чемпионов. А вот у "Манчестер Юнайтед" дела в АПЛ совсем плохи, потому что коллектив Рубена Аморима не может одержать победу в чемпионате Англии уже в течение восьми матчей.
АПЛ. Астон Вилла – Тоттенхэм 2:0. Такие нужные очки для Эмери
Оба финалиста Лиги Европы проиграли в рамках пятничного вечера. "Вилла" сумела переломить ход встречи после не очень удачного старта и во втором тайме забила дважды в ворота немотивированных "шпор". Отличились Конса и Камара. Этот матч подтвердил амбиции команды Эмери в борьбе за место в топ-4, тогда как подопечные Постекоглу финишируют на 17-м месте в АПЛ и теперь сосредоточатся на финале ЛЕ.
В Черноморце объяснили, почему билеты на домашний матч с Динамо стоят 500 гривен
"Черноморец" недавно получил разрешение местной администрации на проведение матчей УПЛ с зрителями. Клуб уже начал реализацию билетов на 29-й тур против "Динамо", который состоится 18 мая. При этом стоимость билетов составляет от 500 до 850 гривен. В одесском клубе объяснили такие цены на билеты. Все подробности – по ссылке выше.
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Помогал собирать деньги для армии РФ. Тимощук получил подозрение
Бывший капитан национальной сборной Украины по футболу получил подозрение в пособничестве России. Об этом пишет пресс-служба Офиса Генерального прокурора. В сообщении не называется имя, однако судя по фото и обстоятельствам дела, речь идет именно о Тимощуке. Напомним, что Анатолий является рекордсменом по количеству проведенных матчей в составе сборной Украины (144).
Один из украинских легионеров может пропустить остаток сезона
Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов может больше не выйти на поле в текущем сезоне. По информации турецких СМИ, травма, полученная Батаговым в матче с "Галатасараем" (0:3) при столкновении с Виктором Осимхеном, может оказаться серьезнее, чем ожидалось. Точные сроки восстановления 23-летнего футболиста станут известны по результатам МРТ.
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