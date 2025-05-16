РФ на переговорах в Стамбуле выдвигала неприемлемые требования, - МИД Украины

Во время переговоров в Стамбуле российская сторона озвучила ряд требований, которые Украина считает неприемлемыми.

Об этом на брифинге по результатам переговоров в Стамбуле заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на встрече от РФ звучали требования, которые Киев считает неприемлемыми.

Отвечая на вопрос журналистов о сути этих требований, Тихий отметил, что не уполномочен раскрывать детали переговорного процесса по дипломатическим соображениям, но подчеркнул: украинская сторона отстаивала свою позицию.

"Я могу сказать, что действительно был ряд требований с российской стороны, которые были неприемлемыми для украинской делегации. Мы к этому готовились, украинская делегация знала, что так будет. Поэтому держала спокойный тон и спокойно защищала свою линию, выражала свою позицию. Мы считаем, что украинская делегация сделала это достаточно результативно", - отметил Тихий.

Также представитель МИД предположил, что делегация РФ имела ограниченный мандат и не была готова подписать никаких документов о прекращении огня.

"Мы держались своей позиции, вели свою линию и возвращали обсуждение к тем пунктам, которые важны для нас. Это то, что реально достичь. И если нам удалось договориться хотя бы по одной позиции, обмена тысячу на тысячу, то это уже очень важно. Потому что это сделает счастливыми по меньшей мере тысячу украинских семей. Это достижение украинской делегации", - резюмировал он.