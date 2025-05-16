Тренер-победитель кубкового финала 2009/10: О брызгах шампанского, кыргызстанском совпадении и слезах Караваева

Воспоминаниями о приятных мгновениях кубкового финала сезона-2009/10, в котором крымчане взяли верх над донецким "Металлургом", с корреспондентом UA-Футбол поделился их тогдашний рулевой Сергей Пучков. Опытный специалист попутно коснулся сегодняшнего дня украинского футбола, высказав мысли относительно недавних перипетий финального матча Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" и концовки нынешнего чемпионата.

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- Два десятка лет назад я оказался в Крыму, где сначала в течение трех лет возглавлял "Севастополь", - вспоминает Сергей Пучков. - Но когда в первом круге сезона-2008/09 в главной команде полуострова - "Таврии", дела не заладились, мне поступило предложение стать у ее руля. Долго не колебался - дал согласие. В команде тогда был хороший подбор исполнителей, с которыми за два неполных года работы удалось достичь очередного успеха в ее украинской истории - к званию первого чемпиона страны добавилось еще и звание обладателя Кубка Украины. Что и говорить, путь к решающему матчу розыгрыша был непростым. На стадии 1/16 финала победили днепродзержинскую "Сталь" - 4:0, в 1/8 обыграли мариупольский "Ильичевец" - 4:2, в 1/4 снова с крупным счетом взяли верх над киевской "Оболонью" - 4:0, а в полуфинале в непростой борьбе преодолели на выезде возглавляемую Виталием Кварцяным луцкую "Волынь" - 2:1. Припоминается два гола в том матче записал на свой счет Саша Ковпак.

- Насколько тяжелой выдалась финальная игра с донецким "Металлургом"?

- Очень тяжелой. А еще и изнурительной. Лично у меня она забрала немало сил и эмоций, да и футболисты потратили их не меньше. Чтобы выявить победителя, понадобилось более двух часов. События второго тайма и дополнительного времени держали всех в напряжении и заставляли изрядно переживать. Наша команда уже в самом начале поединка усилиями Максима Фещука повела в счете, а незадолго до перерыва благодаря тому же Ковпаку увеличила его, забив с пенальти мяч "в раздевалку". Следует отдать должное "Металлургу", который проявил неуступчивость и сумел сравнять счет. Было обидно, ведь пропустили мы бессмысленные мячи. Знаете, в тот момент у меня, как тренера, были опасения, чтобы мои ребята не "сломались" психологически. Но вместе с тем я осознавал и другой факт: у каждого из участников финала мотивация была достаточно высокой: во-первых, стать обладателем Кубка Украины, во-вторых, получить путевку в Лигу Европы. В игре с донецкой командой, которая имела в составе многих сильных и квалифицированных футболистов, включая легионеров - в частности, Владимира Дишленковича, Марио Сержио, Генриха Мхитаряна, мы довели игру до двух дополнительных мини-таймов. В первом из них был удален наш защитник Саша Джуричич, однако команда не спасовала. Сплотившись, ребята забили третий мяч. Это сделал Лаки Идахор, который умело пробил головой после фланговой подачи Андрея Корнева.

- После забитого мяча до завершения поединка было еще больше двадцати минут. Опасения относительно итогового результата случайно не возникали?

- Нет. Верой в счастливый для нас итог, как и постоянными подсказками и подбадриванием ребят, я старался не давать никаким мыслям места в голове. Была уверенность, что в этой встрече мы победим. И хотя до завершения овертайма оставалось еще достаточно времени, все прекрасно понимали: этот отрезок должны во что бы то ни стало выстоять. Стремление к победе у подопечных было таким, что они были готовы ложиться костьми в каждом игровом эпизоде! Откровенно говоря, в последние минуты матча мне даже не пришлось никого из них мотивировать - все без исключения были на пределе концентрации. И чем меньше времени оставалось, тем больше билось сердце в предвкушении чего-то особенного. Я даже не вспомню последних минут - уже тогда охватила эйфория. А когда прозвучал финальный свисток, для меня и всей команды наступил настоящий праздник! Со счастливым визгом в раздевалке, радостными танцами. Брызги шампанского оросили немалую площадь помещения, обильно намочив и мой гражданский костюм (улыбается).

- На деньги из вознаграждения за выигрыш Кубка Украины можно было бы купить не один новый...

- Да если бы мы те деньги получили! К сожалению, стимул так и остался на словах. Руководство клуба перед финалом обещало солидное вознаграждение, однако его до сих пор никто из команды так и не получил. Эта тема долго обсуждалась, раз за разом откладывалась, а через некоторое время вообще сошла на нет. Разумеется, это оставило неприятный осадок. Обидно. Но что поделаешь, с тех пор уже прошло слишком много времени.

- Когда-то в интервью UA-футбол вы сказали, что мечтаете о выигрыше Кубка с другим клубом - и это вам удалось осуществить...

...в Кыргызстане, где я работал осенью прошлого года. Да, почетный трофей удалось получить вместе с "Мурас Юнайтед" из Джалал-Абада. В финале кубкового розыгрыша этой азиатской страны моя команда выиграла у "Абдыш-Аты". И знаете, какая интересная особенность этого матча? Он, как и финальный поединок "Таврия" - "Металлург" (Донецк), завершился с таким же счетом - 3:2! Более того, основное время, как и пятнадцать лет назад, также было 2:2.

- Что скажете о недавнем финальном поединке Кубка Украины, в котором друг другу противостояли давние и непримиримые соперники - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо"?

- Был уверен еще до матча, что игра будет достаточно серьезной и напряженной. Ведь у "Шахтера" была большая мотивация - он в случае победы получал бы право играть не в Лиге конференций, а в Лиге Европы, которая котируется значительно выше. Так оно и получилось. Кто знает, как завершился бы этот поединок, если бы не промах в серии пенальти со стороны динамовца Саши Караваева. После этой оплошности у него в глазах были слезы, и понять его эмоции можно.

- Какой итог для обоих наших грандов видится вам в чемпионате?

- В ближайшем туре "Динамо" будет играть в Одессе с "Черноморцем" и имеет все шансы досрочно добыть там чемпионство. Уступив в кубковом финале, киевская команда будет мотивирована на достижение нужного результата, тем более, что золотые награды ей достанутся и в случае ничьей. Тот факт, что всего два дня назад "Динамо" провело тяжелый поединок в Житомире с "Шахтером", где потратило немало сил, не слишком изменит состав в игре против "Черноморца". Как по мне, если и будут какие-то кадровые изменения, то лишь минимальные. В частности, не сможет сыграть Владислав Дубинчак, который будет пропускать игру из-за перебора желтых карточек. Что касается "Шахтера", то на мой взгляд, за два последних тура чемпионата догнать или обойти "Александрию", которая идет второй и опережает его на пять очков, "горнякам" не удастся. В то, что александрийская команда, которая на протяжении длительной турнирной дистанции уступила лишь трижды, вдруг возьмет и дважды подряд проиграет, не верится. Чудеса в футболе хоть и случаются, но не в данном случае.