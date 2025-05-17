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Силы обороны поразили более трех сотень единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Почти тысяча противников ликвидированы или тяжело ранены

Силы обороны поразили более трех сотень единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили 910 представителями армии РФ. Кроме этого, было поражено 299 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 972600 (+910) человек,
  • танков ‒ 10831 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22553 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 27942 (+34) ед,
  • РСЗО – 1386 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155),
  • крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48809 (+96) ед,
  • специальной техники – 3892 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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