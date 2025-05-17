Силы обороны поразили более трех сотень единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
Почти тысяча противников ликвидированы или тяжело ранены
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны ликвидировали и ранили 910 представителями армии РФ. Кроме этого, было поражено 299 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 972600 (+910) человек,
- танков ‒ 10831 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22553 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 27942 (+34) ед,
- РСЗО – 1386 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36278 (+155),
- крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 48809 (+96) ед,
- специальной техники – 3892 (+0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Популярное сейчас
- Полезно для Шахтера, опасно для Динамо. Украинским грандам нужны противоположные расклады в чемпионате Хорватии
- Источник назвал условиях, при которых Динамо будет готово летом продать Ваната
- Рома готова летом продать Довбика. На него есть два претендента в Испании
- Морозюк: На русский перешел с переездом в Киев. Потому что украинский язык – это было "село"
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000