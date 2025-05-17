Россияне атаковали гражданский автобус на Сумщине: девять человек погибли, также есть раненые

Сегодня российские войска атаковали гражданский автобус в Сумской области. Террористический акт произошел в городе Белополье.

В результате попадания дрона "Ланцет" на месте погибли девять человек. Еще четыре человека были ранены.

"Сегодня город Белополье на Сумщине получил очередной акт жестокого террора со стороны России. Россияне прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Предварительно погибли девять человек, еще четверо – получили ранения".

Это не просто очередной обстрел – это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности.

На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности!” – говорится в отчете Национальной полиции Украины.