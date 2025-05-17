  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне атаковали гражданский автобус на Сумщине: девять человек погибли, также есть раненые

В тренде

Россияне атаковали гражданский автобус на Сумщине: девять человек погибли, также есть раненые

Общие новости
Обновлено

Очередное преступление от РФ

Россияне атаковали гражданский автобус на Сумщине: девять человек погибли, также есть раненые

Нацполіція

Новина українською

Сегодня российские войска атаковали гражданский автобус в Сумской области. Террористический акт произошел в городе Белополье.

В результате попадания дрона "Ланцет" на месте погибли девять человек. Еще четыре человека были ранены.

"Сегодня город Белополье на Сумщине получил очередной акт жестокого террора со стороны России. Россияне прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители. Предварительно погибли девять человек, еще четверо – получили ранения".

Это не просто очередной обстрел – это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности.

На месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители документируют последствия обстрелов, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности!” – говорится в отчете Национальной полиции Украины.

По теме
yellow-arrow
Силы обороны поразили более трех сотень единиц техники за сутки. Генштаб подытожил потери армии РФ
yellow-arrow
Победы Челси и Виллы, дорогие билеты от Черноморца и подозрение Тимощуку. Главные новости за 16 мая
yellow-arrow
Украинская команда чаще всех выпускает воспитанников в старте среди участников 35 евролиг
полиция война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Національна поліція України
Опубликовал: Максим Кучер

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости