Россияне атаковали ночью 62 дрона. Сколько сбили силы ПВО?

Россияне атаковали Украину с воздуха в ночь с 16 (стартовали в 23:50) на 17 мая. В общем для этого они использовали 62 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.

Из четырех направлений были запущены дроны: Курск, Орел, Шаталово (РФ), Гвардейское – ТОТ Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 12:00 подтверждены сбытие 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. Шесть вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в информации ПС ВСУ.

Сразу пять регионов пострадали из-за вражеской атаки: Сумщина, Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.