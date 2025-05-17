Россияне атаковали ночью 62 дрона. Сколько сбили силы ПВО?
Пострадали пять регионов
LB.ua
Россияне атаковали Украину с воздуха в ночь с 16 (стартовали в 23:50) на 17 мая. В общем для этого они использовали 62 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Из четырех направлений были запущены дроны: Курск, Орел, Шаталово (РФ), Гвардейское – ТОТ Крыма.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 12:00 подтверждены сбытие 36 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.
Шесть вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в информации ПС ВСУ.
Сразу пять регионов пострадали из-за вражеской атаки: Сумщина, Одесщина, Харьковщина, Днепропетровщина и Донетчина.
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