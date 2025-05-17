Буданов подтвердил обмен пленными с РФ 1000 на 1000 и рассказал, когда это может произойти
Работа над этим ведется
НВ
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил возможность обмена пленными с Российской Федерацией в формате "1000 на 1000". Об этом он заявил в комментарии ТСН.
В частности, он отметил, что он может состояться уже в ближайшем будущем.
"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе.
По спискам, вы же понимаете – будет обмен, скажем так, кого сможем забрать – того будем забирать. И так же отдавать", – сказал Буданов.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время переговоров в Стамбуле между украинской и российской делегацией была обсуждена возможность проведения большого обмена пленными в формате тысяча на тысячу.
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