"Так и напишите": Беланов высказался о Тимощуке

Легендарный украинский футболист Игорь Беланов ответил на вопрос журналиста о том, что он думает об объявленном подозрении Анатолию Тимощуку от Генеральной прокуратурм Украины.

"Про Тимощука я вообще говорить не хочу. На**р они мне нужны, эти Тимощуки - я давно о таких забыл. Если человек не уважает нашу страну и не помнит ее историю - о чем вообще говорить! Так и напишите: о Тимощуке меня больше не спрашивайте. Я о нем забыл и не хочу даже вспоминать", - сказал Беланов.

Напомним, недавно Генпрокуратура объявила Тимощуку подозрение в финансировании военных подразделений России. С 2017-го года он работает в тренерском штабе "Зенита".