Уход Пушича, исторический кубок Кристал Пэлас, трофей Яремчука и фиаско Карпат. Главные новости за 17 мая

Действующий обладатель Кубка Украины будет искать нового главного тренера. Боснийский наставник объявил, что покидает донецкий клуб. Об этом 53-летний специалист на своей официальной странице в Instagram, и поблагодарил уже бывшую команду. Пушич возглавил "горняков" в октябре 2023-го года. Во главе "Шахтера" он провел 69 поединков во всех турнирах, завоевал два Кубка Украины и стал чемпионом УПЛ.

В финале Кубка Англии "стекольщики" сенсационно обыграли "горожан" под руководством Пепа Гвардиолы. Единственный и победный забитый мяч в решающей встрече провел английский вингер Эберечи Эзе. "Манчестер Сити" мог сравнять счет еще в первом тайме, однако вратарь "Кристал Пэлас" Дин Хендерсон парировал удар египтянина Омара Мармуша с пенальти. Таким образом, лондонский клуб получил первый трофей за свою 119-летнюю историю.

Форвард национальной сборной Украины получил свой второй трофей на просторах солнечной Греции. В частности, в финале национального Кубка "Олимпиакос" Романа Яремчук переиграл "ОФИ" Крит со счетом 2:0. Первый мяч на 9-й минуте встречи забил Эль-Кааби, а в компенсированное к поединку время, с передачи того же марокканца, все вопросы на счет триумфатора снял как раз наш соотечественник. Этот мяч стал 10-м для 29-летнего нападающего в этом клубном сезоне.

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Теперь к новостям родной УПЛ, где в первый игровой день предпоследнего тура текущего сезона разгорелась настоящая битва за последний еврокубковый слот. Все три субботний игровые поединки стартовали в идентичное время. В частности, в Ковалевке подопечные Владислав Лупашко, благодаря автоголу Красничи, открыли счет уже на 9-й минуте поединка. Однако, во втором тайме ковалевцы под руководством Руслана Костышина собрались, дважды поразили ворота "львов" и оформили победный камбэк. Сейчас "Карпаты" идут 5-ми в турнирной таблице и отстают от житомирского "Полесья" на один зачетный пункт.

В свою очередь, другой претендент на еврокубковое место ошибок не допускал. Житомирские "волки", уже без Имада Ашура, минимально в Киеве переиграли луганчан под руководством Младена Бартуловича. Судьбу поединка решил точный удар уругвайского форварда Батисты. Таким образом, как было упомянуто выше, за тур до финиша "Полесье" идет в топ-4 украинского первенства, а "Заря" делит турнирную таблицу пополам.

Также свое в этом туре забрал еще один претендент на 4-е место - криворожский "Кривбасс". В частности, в Кривом Роге на домашнем стадионе "Горняк" подопечные Юрия Вернидуба минимально обыграли киевскую "Оболонь" Сергея Шищенко. Три очка хозяевам принес забитый мяч Кузыка, в начале второго тайма. После этого матча "Кривбасс" сравнялся по очкам с "Карпатами", однако идет ниже в таблице из-за дополнительных показателей.

И на конец, к новостям Апеннинского полуострова. В воскресенье, в рамках 37-го тура итальянской Серии А "Рома" будет принимать "Милан". Однако, наш соотечественник Довбык не попал в заявку "волков" на эту игру. Как сообщают СМИ, украинец получил мышечную травму на тренировке. Римский клуб провел тестирование игрока и обнаружил, что Артем не готов к матчу против "россонери". Есть вероятность, что 27-летний нападающий пропустит предстоящий турнир сборной Украины в Канаде.