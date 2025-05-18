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Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько человек и техники противника были поражены?

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Большее количество потерь личного состава противника, чем вчера

Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько человек и техники противника были поражены?

Генштаб

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы Обороны ликвидировали и ранили еще 1130 противников. Кроме этого были поражены 242 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 973730 (+1130 за минувшие сутки) человек,
  • танков ‒ 10832 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22557 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 27980 (+38) ед,
  • РСЗО – 1387 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
  • самолетов – 372 (+0) ед,
  • вертолетов – 336 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36385 (+107),
  • крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48900 (+91) ед,
  • специальной техники – 3892 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер

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