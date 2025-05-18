Генштаб подытожил потери армии РФ за минувшие сутки. Сколько человек и техники противника были поражены?
Большее количество потерь личного состава противника, чем вчера
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы Обороны ликвидировали и ранили еще 1130 противников. Кроме этого были поражены 242 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 973730 (+1130 за минувшие сутки) человек,
- танков ‒ 10832 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22557 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 27980 (+38) ед,
- РСЗО – 1387 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1167 (+0) ед,
- самолетов – 372 (+0) ед,
- вертолетов – 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36385 (+107),
- крылатых ракет ‒ 3197 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 48900 (+91) ед,
- специальной техники – 3892 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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