Россияне использовали для атаки по Украине 273 беспилотника. Сколько сбило ПВО?
В Киевской области особенно тяжелые последствия
25 ОПДБр ДШВ
Воздушная атака россиян на Украину продолжалась с 16.00 17 мая. По состоянию на восемь часов в воздушном пространстве Украины остается еще один беспилотник.
В общей сложности армия РФ использовала 273 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторами разных типов. Атака была проведена с пяти направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (все на территории России).
“Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 88 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и центре страны.
128 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Киевщина, Днепропетровщина и Донетчина пострадали в результате этой атаки. В частности, в Киевской области, как сообщает местная ОВА, в Обуховском районе убита 28-летняя женщина. Также там трое раненых людей средней тяжести, среди которых четырехлетний ребенок.
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