Динамо стало чемпионом Украины, Шахтер – третий, вылет Черноморца, матчи Лунина и Крапивцова. Главные новости за 18 мая

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 18 мая

Ничья с одесским "Черноморцем" (1:1, голы Хобленко и Ярмоленко) в 29 туре УПЛ позволила киевскому "Динамо" досрочно стать чемпионом Украины. Данный чемпионский титул стал 30-м для киевлян за всю историю клуба (13 раз во времена СССР, еще 17 раз – во времена независимой Украины).

"Черноморец", сыграв вничью с "Динамо“, лишился шансов на сохранение в высшем дивизионе. Последний раз "Черноморец“ вылетал из УПЛ в сезоне 2018/19. Тогда одесситы заняли 11 место в УПЛ и в переходных матчах проиграли "Колосу".

"Александрия", благодаря победе над "Вересом“ (3:1), гарантировала себе второе место. Голы забили Цара (дважды), Ковалец и Гайдучик. Команда Руслана Ротаня стала седьмым новым вице-чемпионом УПЛ. "Александрия" в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций.

Дубли Судакова и Бондаренко позволили "Шахтеру" разгромить "Ингулец" (мяч Волохатого в ответ – 4:1), однако команда Марино Пушича окончательно останется на третьем месте. Впервые после сезона 1995/96 "Шахтер" финишировал за пределами первой двойки УПЛ.

Важные три очка в борьбе за выживание заработал "Левый берег", минимально переиграв "Рух" (1:0). Команда Первака уже не в зоне прямого вылета. А черкасский "ЛНЗ" за тур до финиша сезона избежал вылета после ничьей с "Ворсклой" (0:0).

Виталий Миколенко снова провел полный матч за "Эвертон" и его команда взяла три очка в домашней игре против "Саутгемптона" (2:0). Для "ирисок" это был особый матч – ливерпульский клуб в последний раз сыграл на стадионе "Гудисон Парк", который был домашней ареной с 1892 года.

За тур до финиша АПЛ "Арсенал" гарантировал себе Лигу чемпионов на следующий сезон, заняв второе место. Команда Микеля Артеты минимально переиграла третий "Ньюкасл" (1:0, Райс). Александр Зинченко провел игру на скамейке запасных. В отличие от него, Егор Ярмолюк сыграл 75 минут за "Брентфорд" в проигранной игре против "Фулгема" (2:3).

Руководство "Металлиста 1925" приняло решение отстранить Патрика ван Леувена от исполнения обязанностей наставника команды на следующий день после поражения от "Эпицентра" в чемпионате. За тур до финиша сезона харьковский клуб потерял второе место, которое дает право на прямой выход в УПЛ.

Украинский вратарь Владислав Крапивцов провел свой дебютный матч за "Жирону", отыграв 90 минут в игре против "Реал Сосьедада". 19-летний вратарь сделал четыре сейва и пропустил три гола (2:3). Виктор Цыганков также сыграл со старта и отличился ассистом.

Не только Крапивцов, но и Андрей Лунин играл в воскресенье в Ла Лиге. Лунин начал с первых минут матч против "Севильи", который закончился победой "бланкос" 2:0 (голы Мбаппе и Беллингема). Зато "Барселона", уже в статусе чемпиона, проиграла на своем поле "Вильярреалу" (2:3), который гарантировал себе Лигу чемпионов (Ямаль, Лопес – Перес, Комесанья, Бюкенен).

37-й тур Серии А подарил драматичные результаты в борьбе за Скудетто. "Наполи" во втором туре подряд не сумел победить, на этот раз поделив очки с "Пармой" (0:0). Однако команда Антонио Конте сохранила отрыв в одно очко от "Интера" благодаря "Лацио", который сыграл на "Сан-Сиро" вничью 2:2. "Рома" без Артема Довбика победила "Милан" 3:1 , однако остается на пятой позиции из-за того, что "Ювентус" справился с "Удинезе" (2:0).

В чемпионате Нидерландов ПСВ Эйндховен защитил свой чемпионский титул, опередив на одно очко амстердамский "Аякс" (79 против 78 очков). В то же время "Галатасарай" выигрывает чемпионат Турции уже третий сезон подряд. Стамбульский клуб сделал это за два тура до финиша, имея преимущество в семь очков над "Фенербахче" Жозе Моуриньо.