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Более тысячи военных. Генштаб обновил данные о потерях противника

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Более тысячи военных. Генштаб обновил данные о потерях противника

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки российские войска потеряли 1040 человек убитыми и ранеными, 1 танк, 5 бронемашин и 29 артсистем.

Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 974770 (+1040) человек ликвидировано
  • танков - 10833 (+1)
  • боевых бронированных машин - 22562 (+5)
  • артиллерийских систем - 28009 (+29)
  • РСЗО - 1387 (0)
  • средства ПВО - 1167 (0)
  • самолетов - 372 (0)
  • вертолетов - 336 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36503 (+118)
  • крылатые ракеты - 3197 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48988 (+88)
  • специальная техника - 3892 (0)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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