Более тысячи военных. Генштаб обновил данные о потерях противника
Акцент на автотехнике и беспилотниках
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки российские войска потеряли 1040 человек убитыми и ранеными, 1 танк, 5 бронемашин и 29 артсистем.
Об этом пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - 974770 (+1040) человек ликвидировано
- танков - 10833 (+1)
- боевых бронированных машин - 22562 (+5)
- артиллерийских систем - 28009 (+29)
- РСЗО - 1387 (0)
- средства ПВО - 1167 (0)
- самолетов - 372 (0)
- вертолетов - 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36503 (+118)
- крылатые ракеты - 3197 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 48988 (+88)
- специальная техника - 3892 (0)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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