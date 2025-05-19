Известны кандидаты, прошедшие во второй тур президентских выборов в Польше
Следующая стадия может быть напряженной
Getty Images/Global Images Ukraine
В Польше состоялся первый тур президентских выборов. По результатам экзит-полов, во второй тур проходят либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский (30,8%) и историк Кароль Навроцкий (29,1%).
Третье место прогнозируют представителю ультраправой коалиции "Конфедерация" Славомиру Менцену с результатом 15,4%.
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Сообщается, что ориентировочная явка избирателей достигла 66,8%.
Второй тур запланирован на 1 июня этого года. Новоизбранный президент должен принять присягу до 6 августа 2025 года.
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Источник:PAP
Опубликовал: Александр Бураков
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