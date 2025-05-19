Силы обороны уничтожили ночью более 70 БПЛА. Сколько было запущено?

В ночь на 19 мая Россия запустила 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Противовоздушной обороной обезврежено 76 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбит огневыми средствами поражения, 35 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.