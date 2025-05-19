  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Силы обороны уничтожили ночью более 70 БПЛА. Сколько было запущено?

В тренде

Силы обороны уничтожили ночью более 70 БПЛА. Сколько было запущено?

Общие новости

Пострадали пять областей

Силы обороны уничтожили ночью более 70 БПЛА. Сколько было запущено?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 19 мая Россия запустила 112 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Противовоздушной обороной обезврежено 76 шахедов и дронов других типов на востоке, севере и в центре страны. 41 - сбит огневыми средствами поражения, 35 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

По теме
yellow-arrow
Известны кандидаты, прошедшие во второй тур президентских выборов в Польше
yellow-arrow
Более тысячи военных. Генштаб обновил данные о потерях противника
yellow-arrow
Динамо стало чемпионом Украины, Шахтер – третий, вылет Черноморца, матчи Лунина и Крапивцова. Главные новости за 18 мая
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости