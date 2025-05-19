Пока мириться не собирается. Авторитетное издание раскрыло военные планы Путина до конца года
Переговоры рискуют провалиться
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Глава Кремля Владимир Путин верит, что сможет взять под контроль четыре региона Украины до конца года. Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая, поскольку считает, что у него есть преимущества.
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По словам источников, близких к Кремлю, Путин настроен на длительную войну, если это потребуется и не боится дальнейших санкций со стороны Соединенных Штатов.
Впрочем, уверенность Путина относительно перспектив России на фронте противоречит западным оценкам. В частности, европейские чиновники считают, что РФ не имеет достаточного потенциала для достижения поставленных ее лидером целей.
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