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Пока мириться не собирается. Авторитетное издание раскрыло военные планы Путина до конца года

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Переговоры рискуют провалиться

Пока мириться не собирается. Авторитетное издание раскрыло военные планы Путина до конца года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Кремля Владимир Путин верит, что сможет взять под контроль четыре региона Украины до конца года. Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая, поскольку считает, что у него есть преимущества.

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По словам источников, близких к Кремлю, Путин настроен на длительную войну, если это потребуется и не боится дальнейших санкций со стороны Соединенных Штатов.

Впрочем, уверенность Путина относительно перспектив России на фронте противоречит западным оценкам. В частности, европейские чиновники считают, что РФ не имеет достаточного потенциала для достижения поставленных ее лидером целей.

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Украина США Владимир Путин война с россией
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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков

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