"Приеду, когда будет мир". Луческу - о своем отказе от поездки на празднование столетия Зенита
Его отказ - знак уважения к Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо", а ныне наставник сборной Румынии Мирча Луческу прокомментировал свой отказ от поездки на мероприятие по случаю 100-летию российского клуба "Зенит".
- Правда ли, что вы недавно получили приглашение поехать на мероприятие, организованное "Зенитом", по случаю его столетия, где должен был быть и Тимощук, которого в Украине считают предателем? И вы отказались из-за этого?
- Я не хочу в это втягиваться. Я сказал им, что приеду, когда будет мир... Если мира не будет, я не приеду.
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- Это было в определенной степени знаком уважения к Украине, стране, в которой вы прожили столько лет?
- Да, конечно. Я понял, что это вызвало бы большой резонанс. Что касается Тимощука – он женат на россиянке, имеет там детей. Однако он сыграл 140 матчей (144 - прим.) за сборную Украины.
- Но реакция украинской прессы в отношении его была...
- Очень, очень жесткой.
- Он был вовлечен в некоторые действия, в которых достаточно четко занял сторону России.
- Он жил там. Лучше всего для него было бы не вмешиваться в это никоим образом, - сказал Луческу.
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