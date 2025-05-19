"Невозможно выполнить". Подоляк раскрыл требования России на переговорах в Стамбуле
Комментарий из ОП
Getty Images / Global Images Ukraine
Российская делегация выдвинула нереалистичные требования Украине на переговорах в Стамбуле. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita.
"Мединский (глава делегации РФ - прим.) зачитал требования с карточки. Они считают, что Украина должна отказаться даже от тех территорий, которые Россия пока не оккупирует... Они также хотят лишить нас суверенитета, чтобы мы отказались от участия в любых военных альянсах.
Они объявляют одно, а потом предлагают совсем другое. Они пытаются оскорбить своих собеседников на противоположной стороне... И ведут себя так, будто война началась вчера. Это классическая российская дипломатия.
Путин, сидя в Кремле, не хочет идти на уступки никому и думает, что он полностью контролирует ситуацию. Он считает, что у него все еще достаточно пушечного мяса для достижения своих военных целей. Путина невозможно переубедить - его можно лишь заставить принять определенные решения.
Но все будет зависеть от того, пойдут ли по этому пути США. Сейчас Европа смотрит на США и ждет четкой позиции Вашингтона. Я думаю, что, среди прочего, именно поэтому Трампу нужен телефонный звонок в понедельник", - сказал Подоляк.
Сегодня, 19 мая, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
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