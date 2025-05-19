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Макрон после разговора с Трампом: Путин должен завтра принять безусловное прекращение огня

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Макрон провел разговор с Трампом и европейскими лидерами

Макрон после разговора с Трампом: Путин должен завтра принять безусловное прекращение огня

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед разговором с кремлевским диктатором Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп поговорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьером Италии Джорджей Мелони.

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Об этом в соцсети Х написал Макрон.

"Новый обмен репликами сегодня вечером с президентом США вместе с Киром Стармером, Фридрихом Мерцем и Джорджией Мелони после наших обсуждений в Киеве, а затем в Тиране. Президент Путин должен завтра доказать, что он действительно хочет мира и принять безусловное 30-дневное прекращение огня, предложенное президентом Трампом, которое поддерживают Украина и Европа", - подчеркнул лидер Франции.

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