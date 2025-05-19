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Трамп проводит телефонный разговор с Путиным, - Белый дом

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Трамп "разочарован" Путиным и Владимиром Зеленским (с)

Трамп проводит телефонный разговор с Путиным, - Белый дом

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп и российский президент Владимир Путин начали телефонный разговор вечером 19 мая.

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Об этом сообщает представитель Белого дома, пишет Reuters.

"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным продолжается", - сказал он.

Трамп "разочарован" Путиным и Владимиром Зеленским, заявили в Белом доме накануне встречи. Сам американский лидер выразил надежду на "продуктивный день".

До этого СМИ сообщали, что Зеленский имел разговор с Трампом, и ожидается, что будет еще один и после.

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