Трамп - после разговора с Путиным: РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня
Трамп заявил, что разговором с Путиным "прошел очень хорошо"
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским лидером Владимиром Путиным Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Об этом он написал в своей соцсети.
"Только что завершился мой двухчасовой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны.
Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами. Тон и дух разговора были замечательными. Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен", - написал он.
По его словам, для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства.
"Ее потенциал неограничен. Так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны. Об этом я проинформировал Зеленского, президента Еврокомиссии, президента Франции, премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Финляндии во время телефонного разговора со мной, сразу после разговора с Путиным.
Ватикан в лице Папы Римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется", - добавил лидер США.
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