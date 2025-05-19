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Трамп - после разговора с Путиным: РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня

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Трамп заявил, что разговором с Путиным "прошел очень хорошо"

Трамп - после разговора с Путиным: РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с российским лидером Владимиром Путиным Украина и РФ "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Об этом он написал в своей соцсети.

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"Только что завершился мой двухчасовой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны.

Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами. Тон и дух разговора были замечательными. Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен", - написал он.

По его словам, для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства.

"Ее потенциал неограничен. Так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны. Об этом я проинформировал Зеленского, президента Еврокомиссии, президента Франции, премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Финляндии во время телефонного разговора со мной, сразу после разговора с Путиным.

Ватикан в лице Папы Римского заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется", - добавил лидер США.

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