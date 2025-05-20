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Экс-защитник Динамо вернулся к работе в клубе

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Бразилец продолжит свою деятельность

Экс-защитник Динамо вернулся к работе в клубе

fcdynamo.kiev.ua

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Бывший защитник "Динамо" Данило Силва на своей странице в сети Instagram сообщил о возвращении к прерванной войной работе в столичном клубе. Экс-футболист представляет интересы команды в Бразилии.

"На этой неделе я официально вернулся к роли международного представителя "Динамо" (Киев)! Клуба, за который я имел удовольствие играть в течение 7 лет, и с которым я вышел на мировую арену, играя в крупнейших турнирах, – и который я теперь с гордостью представляю", – написал Силва.

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Бразилец играл в составе украинского гранда с февраля 2010 по март 2017 года. Данило провел 210 матчей, выиграл по 2 чемпионства и Кубка Украины, а также 1 Суперкубок.

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Данило Силва Динамо (Киев)
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Источник:
Danilo Silva | Representante F.C. Dynamo Kyiv no Brasil
Опубликовал: Александр Симченко
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