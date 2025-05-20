Потери России в Украине уже превысили 975 тысяч военных - Генштаб
Также за сутки выбито 290 единиц техники
Zelenskiy Official
Потери российской армии в личном составе уже превысили 975 тысяч военнослужащих. За минувшие сутки - 1030.
Об этом пишет Генеральный штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.04.2022 года по 20.05.2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 975 800 (+1030) человек ликвидировано;
- танков - 10 834 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 567 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 28 067 (+58) ед;
- РСЗО - 1 388 (+1) ед;
- средства ПВО - 1 167 ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 621 (+118) ед;
- крылатых ракет - 3 197 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 49 093 (+105) ед;
- специальной техники - 3 894 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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