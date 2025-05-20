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Потери России в Украине уже превысили 975 тысяч военных - Генштаб

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Также за сутки выбито 290 единиц техники

Потери России в Украине уже превысили 975 тысяч военных - Генштаб

Zelenskiy Official

Новина українською

Потери российской армии в личном составе уже превысили 975 тысяч военнослужащих. За минувшие сутки - 1030.

Об этом пишет Генеральный штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.04.2022 года по 20.05.2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 975 800 (+1030) человек ликвидировано;
  • танков - 10 834 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 567 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 28 067 (+58) ед;
  • РСЗО - 1 388 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1 167 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 621 (+118) ед;
  • крылатых ракет - 3 197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 49 093 (+105) ед;
  • специальной техники - 3 894 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков

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