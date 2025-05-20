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Трамп отказался ужесточать санкции против России

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Сразу назвал причину

Трамп отказался ужесточать санкции против России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против РФ, поскольку существует шанс на прогресс в переговорах.

"Я думаю, что есть шанс что-то сделать. И если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет.

Я сказал Путину: "Когда мы закончим это кровопролитие, эту кровавую баню?». Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить".

Если ничего не произойдет, я просто отступлю, а им (Украине и России - прим.) придется продолжать", - приводит слова Трампа CNN.

19 мая Трамп провел двухчасовой разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

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Источник:
CNN
Опубликовал: Александр Бураков

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