Трамп отказался ужесточать санкции против России
Сразу назвал причину
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить дополнительные санкции против РФ, поскольку существует шанс на прогресс в переговорах.
"Я думаю, что есть шанс что-то сделать. И если вы это сделаете, вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет.
Я сказал Путину: "Когда мы закончим это кровопролитие, эту кровавую баню?». Это кровавая баня, и я верю, что он хочет ее прекратить".
Если ничего не произойдет, я просто отступлю, а им (Украине и России - прим.) придется продолжать", - приводит слова Трампа CNN.
19 мая
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