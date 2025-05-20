Силы ПВО сбили ночью 35 БПЛА из более 100 запущенных
Пострадали северная и восточная части страны
Zelenskiy Official
В ночь на 20 мая Россия атаковала 108-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
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Противовоздушной обороной обезврежено 93 шахэды и дроны других типов на востоке, севере и в центре страны. 35 - сбиты огневыми средствами поражения, 58 - локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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