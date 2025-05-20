Сабо - о Тимощуке: То падло такое, что ему дорога в Украину уже заказана
Слов не подбирал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал новость о том, что экс-игрок "сине-желтых" Анатолий Тимощук получил подозрение в пособничестве России.
- Недавно Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в содействии армии РФ со стороны бывшего футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука. Что скажете по этому поводу?
- Он сейчас в России, идет война, и его не выдадут. То падло такое, что ему дорога в Украину уже заказана. А теперь - тем более.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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