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Сабо - о Тимощуке: То падло такое, что ему дорога в Украину уже заказана

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Сабо - о Тимощуке: То падло такое, что ему дорога в Украину уже заказана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал новость о том, что экс-игрок "сине-желтых" Анатолий Тимощук получил подозрение в пособничестве России.

- Недавно Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в содействии армии РФ со стороны бывшего футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолия Тимощука. Что скажете по этому поводу?

- Он сейчас в России, идет война, и его не выдадут. То падло такое, что ему дорога в Украину уже заказана. А теперь - тем более.

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Украина Анатолий Тимощук Йожеф Сабо война с россией Генпрокуратура
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков

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