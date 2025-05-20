Украинские арбитры будут работать на матче финального раунда юношеского Евро-2025 U-17

На сегодняшнем поединке 1-го тура группового этапа финального раунда юношеского Евро-2025 (U-17) в квартете В Италия - Чехия будут работать украинские арбитры.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.

Главным судьей выступит Алексей Деревинский, а обязанности одного из его ассистентов на линиях будет выполнять Алексей Миронов. Вторым помощником будет Олли Янтунен (Финляндия), четвертый судья - Камал Умудлу (Азербайджан).

Игра пройдет в албанском Дурресе. Начало - в 21:30 по киевскому времени.