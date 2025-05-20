Украинские арбитры будут работать на матче финального раунда юношеского Евро-2025 U-17
Главным судьей будет Алексей Деревинский
Фото: ФК Рух
На сегодняшнем поединке 1-го тура группового этапа финального раунда юношеского Евро-2025 (U-17) в квартете В Италия - Чехия будут работать украинские арбитры.
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Об этом информирует УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.
Главным судьей выступит Алексей Деревинский, а обязанности одного из его ассистентов на линиях будет выполнять Алексей Миронов. Вторым помощником будет Олли Янтунен (Финляндия), четвертый судья - Камал Умудлу (Азербайджан).
Игра пройдет в албанском Дурресе. Начало - в 21:30 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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