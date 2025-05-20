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Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против России. Что он охватывает?

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И это явно не конец

Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против России. Что он охватывает?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Европейский Союз одобрил 17-й пакет санкций против России. Он охватывает почти 200 кораблей так называемого российского "теневого флота".

Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Новые меры также направлены на решение гибридных угроз и прав человека. Против России готовятся дополнительные санкции. Чем дольше Россия ведет войну, тем жестче будет наш ответ", - написала она в X.

По информации СМИ, этот пакет санкций также включает запрет на экспорт химикатов, которые используются для производства оружия и торговые ограничения для десятков компаний.

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Источник:
Kaja Kallas
Опубликовал: Александр Бураков

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